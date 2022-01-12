Стало известно, когда начнут разбирать главную елку на Софийской площади в Киеве

Стало известно, когда начнут разбирать главную елку на Софийской площади в Киеве

Сама новогодняя локация будет работать до 16 января.

Разбирать главную елку страны на Софийской площади в Киеве начнут 17 января.

Об этом сообщила менеджер проекта Folk Ukraine Надежда Тутенко в комментарии "Укринформу".

"Демонтаж елки начнется 17 января. Сама новогодняя локация будет работать до 16 января", — сказала Тутенко.

Напомним, в этом году главную елку страны зажгли накануне Дня святого Николая – 18 декабря. Тема этого года главной праздничной локации посвящена Рождественской чудо-ночи, когда родился Иисус Христос. Рождественское действо воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Новогоднее дерево украшают более 20 тысяч игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола.

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