Стало известно, когда могут возобновить движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская"

Кроме того, остается открытым вопрос, за чей счет будет производиться ремонт.

В Киеве восстановление поврежденного участка тоннеля метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" планируют на начало июня.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак.

Он говорит, что стоимость ремонта пока неизвестна.

"Поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника. Планируется вырыть котлован и провести дополнительные экспертизы состояния грунтов. Предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля", – написал Казак.

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Кроме того, остается открытым вопрос, за чей счет будет производиться ремонт.

"Пока на проблемном участке специалисты демонтировали колеи, обесточили его, а также установили специальные конструкции на участке 72 метра. Как свидетельствуют установке еще в декабре маячки, разрушения тоннеля не происходит", — добавил Тарас Козак.

По предварительным выводам специалистов, причиной деформации тоннеля между станциями киевского метро "Демеевская" — "Лыбидская" стало некачественное проектирование и строительство.

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