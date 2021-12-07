Стало известно, когда киевские школьники пойдут на зимние каникулы

Причин для переноса начала каникул нет.
Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Как отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, причин для переноса каникул нет.
"Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из "красной" зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме", – заявил Мондриевский.
Он добавил, что среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%.
Напомним, с 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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