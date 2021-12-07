Стало известно, когда киевские школьники пойдут на зимние каникулы

Стало известно, когда киевские школьники пойдут на зимние каникулы

Причин для переноса начала каникул нет.

Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Как отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, причин для переноса каникул нет.

"Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из "красной" зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме", – заявил Мондриевский.

Он добавил, что среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%.

Напомним, с 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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