Стало известно, когда Киев запустит автосообщение на Подольско-Воскресенском мосту

Следующим шагом будет строительство метро, начало которого фактически начался.

До конца года город планирует запустить на Подольско-Воскресенском мостовом переходе автомобильное сообщение между левым и правым берегами и начать активные работы по строительству метрополитена.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам сейчас на Подольско-Воскресенском мостовом переходе работают над демонтажом временных опор и обустраивают благоустройство заездов со стороны Нижнего и Верхнего Вала.

"На самом деле, за последние три года там изменения заметны невооруженным глазом. Ситуация несколько осложняется тем, что этот мост стоял долго — поэтому запустить заново работы там было непросто. И мы должны привлекать специалистов высокого уровня с опытом проведения определенных работ. Но — работаем. Арочный мост через реку Днепр сегодня стоит уже в проектном положении. До конца месяца снимут уже все ржавые временные опоры. Заезд с стороны Нижнего и Верхнего Вала сегодня сделан, там осталось благоустроить. Достаточно активные работы сейчас ведутся на территории Русановских садов. Строится часть метрополитена, который имеет там уйти под землю, под железную дорогу. Идут работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет непосредственно к этому мостового перехода ", — рассказал Николай Поворозник.

Он отметил что следующим шагом после открытия автосообщение будет строительство метрополитена, начало которого фактически начался.

"Сегодня есть надежды, что мы сможем найти инвестора, чтобы строить метрополитен. Это крупные европейские банки — их несколько — которые готовы предоставлять городу достаточно дешевые кредиты для строительства метрополитена. Часть проекта у нас есть. И после того, как поедет автомобильная часть — мы планируем перейти к активному строительству метрополитена ", — подчеркнул Николай Поворозник.

Он добавил, что воплощения этого проекта ждут не только те киевляне, которые живут на Троещине, но и жители Соломенского района, где всего одна станция метрополитена — "Вокзальная".

"Этого метрополитена ждут не только жители Троещины, но и киевляне, которые живут в Соломенском районе. И не только. Ведь перемычки существующих сегодня линий метрополитена с еще одной новой линии позволят разгрузить переходы в центральной части города. Если мы собъединим "Вокзальную" с "Лукьяновской", а "Лукьяновскую" — с "Тараса Шевченко" — это позволит сделать еще одну возможность пересадки с одной линии на другую", - сказал Поворозник.

По его словам, на строительство 18 новых станций, по предварительным расчетам, необходимо около 2,3 млрд долларов. Построить их можно за пять лет с момента старта активного строительства.

Напомним, в Киеве до конца этого года может появиться новая станция Киевского метрополитена. В частности, новая станция метро должна открыться на Виноградаре.

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