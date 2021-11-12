Стало известно, какой будет главная елка страны на Новый год

Над елкой будет подниматься купол в виде звездного неба.
В Киеве главную новогоднюю елку на Софийской площади начнут собирать в конце ноября. В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром.
Об этом в эфире столичного радио рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
По его словам, организаторы позаботились и о просветительской составляющей – гостей ознакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп состоит из панно и 38 фигурок святого семейства.
Шатер украсят иллюминацией в 60 метров.
"Будет очень уютно. И люди, которые подходили прямо под елку, казалось, что они приходили почти в церковь. Поэтому сам праздник будет ощутим. И рождественские мелодии добавят какой-то другой энергии именно этому святому месту", – сказал он.
Напомним, в Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.
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