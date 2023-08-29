Стало известно, какое количество киевских школьников будет учиться офлайн

В Киеве родители 240 тыс. школьников согласились на обучение своих детей офлайн в учебных заведениях. Эта цифра в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. В прошлом году только 94 тыс. родителей решили отправить детей в школы.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что начальная школа будет учиться исключительно в автономном режиме.

По его словам, в настоящее время 417 столичных школ из 420 имеют укрытие. Там обеспечить почти 190 тысяч мест.

"В тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма как вторая смена или переменная офлайн/онлайн-обучение. Однако исключительно для учеников старших классов",- говорит Мондриевский. .

Киевсовет выделил 550 млн грн на обустройство укрытий в учебных заведениях, а 61 млн грн — на строительство новых укрытий.

Напомним, в КГГА сообщили, сколько будет продолжаться учебный год в школах Киева. Учебный год будет с 1 сентября по 31 мая, а компенсаторные занятия и аттестация – до 28 июня 2024 года.

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