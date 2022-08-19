24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину.

Стало известно, как в Киеве будут отмечать День Независимости.

План мероприятий вечером 19 августа утвердил Кабмин.

"Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году будут отмечать День Государственного флага Украины и День Независимости Украины", — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как отметил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, в этом году День Независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение.

"У нас продолжается война, и оккупанты звереют от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несгибаемостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом. Именно сейчас мы переживаем исторический момент, наша нация закаляется в борьбе. Мы навсегда запомним то, кто нам друг, а кто враг. Искренне верю, что совсем скоро мы будем громко праздновать нашу победу", — сказал Ткаченко.

Согласно плану мероприятий, 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину.

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Кроме того, на столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Также пройдет ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев.

В ходе официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов.

Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину Независимости.

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