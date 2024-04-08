Стало известно, как чувствуют себя и где находятся пятнистые олени, которых спасли от торговцев: фото

Первое время животные, которые получили физические и психологические травмы, полностью отказывались от пищи и даже воды.

Группа пятнистых оленей, которых спасли на прошлой неделе от торговцев живым товаром, прошла реанимационную стадию в Киевском зоопарке и перешла к лечебно-реабилитационному этапу.

Об этом сообщает КП "Киевский зоопарк".

В настоящее время животные поселись в большом природном вольере на копытном ряду КиевЗоо. Кроме открытой территории с кустарниками, деревьями и дружелюбными соседями – оленями благородными, здесь для них обустроены навесы и специальные тайники для уединения и релакса.

Первое время животные, которые получили физические и психологические травмы, полностью отказывались от пищи и даже воды. Усилиями зоологов и ветеринаров к оленям вернулся аппетит. Их рацион состоит из сена и веточного корма в прикуску с яблоками и морковью. В день каждый олень съедает до 10 кг таких кормов и выпивает 5-6 л свежей воды.

Первое время животные отказывались от еды и воды/Фото: Киевский зоопарк

Усилиями зоологов и ветеринаров к оленям вернулся аппетит/Фото: Киевский зоопарк

Рацион оленей состоит из сена и веточного корма в прикуске с яблоками и морковью/Фото: Киевский зоопарк

В КиевЗоо подчеркивают, что специалисты делают все необходимое для спасения бедолаг, которых обидели торговцы живым товаром. Это сложный процесс, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После первоначального восстановления дальнейшую реабилитацию эти олени будут проходить в заповеднике.

Животные поселились в большом природном вольере на копытном ряду КиевЗоо/Фото: Киевский зоопарк

Напомним, в Киеве полиция задержала водителя грузовика, который в переоборудованном кузове перевозил девять пятнистых оленей без разрешительных документов. Животные были обессилены и напуганы длительной поездкой. К сожалению, одно из животных погибло.

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