Стало известно, как чувствует себя раненый во время стрельбы в Киеве полицейский: фото из больницы

Стало известно, как чувствует себя раненый во время стрельбы в Киеве полицейский: фото из больницы

Он уже перенес одну операцию.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий навестил в больнице раненого 7 июля во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 27-летнего полицейского.

Он также обнародовал на своей странице в Facebook фотографию с пострадавшим коллегой и рассказал о его состоянии.

"Сергей чувствует себя хорошо! Фокусируется на восстановлении и уже хочет обратно на службу. Мотивированный, положительный и настроен на победу. Мощный характер", — написал Билошицкий.

Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал, что ранение получил патрульный полицейский Киева - 27-летний Сергей Василенко, который присоединился к рядам патрульной полиции в 2019 году. Он бывший военнослужащий.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки. Кроме того, пострадал еще один человек — у него медики диагностировали ранение лица. После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире.

Также выяснилось, что мужчина устроил стрельбу из-за того, что его пытались выселить из квартиры, которую из-за долгов продали на электронных торгах.

Известно, что в квартиру пытался попасть уже другой владелец. Первый, который приобрел квартиру на торгах, год не мог в нее попасть и, наконец, перепродал ее.

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