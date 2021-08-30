Стало известно, как будут работать школы Киева при разных уровнях эпидситуации

Стало известно, как будут работать школы Киева при разных уровнях эпидситуации

С 1 сентября все учебные заведения будут работать в штатном режиме с учетом требований адаптивного карантина.

Стало известно, как будут работать школы в Киеве при разных уровнях эпидситуации. С 1 сентября все учебные заведения будут работать в штатном режиме с учетом требований адаптивного карантина.

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования", — рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Она добавила, что в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно. Исключением является детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые, как и в прошлом учебном году, не будут закрывать.

Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.

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