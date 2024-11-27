Стало известно, где и когда в Киеве установят новогоднюю елку

Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не будет.

В Киеве в день Святого Николая, 6 декабря, зажгут главную елку страны. Обустройство новогоднего дерева на территории Софийской площади начнется 2 декабря.

Об этом сообщили в КМВА и мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники состоятся без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы", — сообщил городской голова.

Елку на Софийской площади установят только средствами меценатов — без привлечения бюджетных денег.

В КМВА добавили, что у елки будут обустроены фотозоны с qr-кодами благотворительных фондов и два домика для реализации сувениров. Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Напомним, ранее сообщали о том, какой вид будет выглядеть главная елка страны. Да, она будет украшена снежно-белыми и голубыми гирляндами. Дерево будет высотой 12-15 метров, символизируя "белое полотно" и "голубое чистое небо".

Секреты главной новогодней елки Украины

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