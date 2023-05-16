Стало известно, что обломки ракеты повредили в Дарницком районе столицы

В Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.

Информация о пострадавших не поступала.

Пока продолжается тревога, оставайтесь в укрытиях.

Позже стало известно, что в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, однако без возгорания.

Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.

К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.

Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.