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Стало известно, что обломки ракеты повредили в Дарницком районе столицы

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Стало известно, что обломки ракеты повредили в Дарницком районе столицы

В социальных сетях очевидцы демонстрируют упавшие на авто обломки / Фото: из соцсетей

В Украине идет воздушная тревога.

В Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.

Информация о пострадавших не поступала.

Пока продолжается тревога, оставайтесь в укрытиях.

Позже стало известно, что в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, однако без возгорания.

Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.

К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.

Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
2367
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