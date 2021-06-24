Стало известно, что хотят сделать с озером Вырлица в Киеве (фото)

Озеро может стать ландшафтным заказником местного значения.

Озеро Вырлица в Дарницком районе столицы, с подачи депутатов Киевского городского совета, может стать ландшафтным заказником местного значения общей площадью 98 га.

Такой проект решения депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний сессии Киевского горсовета

Журналисты BIG KYIV выяснили, что это изменит для озера, города и его жителей, а также компании-застройщика, которая арендует земельный участок у озера.

"Сегодня территория возле озера объективно не в лучшем состоянии. Здесь нет оборудованных подходов к воде, купаться в озере из-за работающего рядом мусоросжигательного завода "Энергия" запрещено, а берег озера становится местом проживания бездомных. Тот факт, что с территорией на въезде, которая является первой визитной карточкой города, надо что-то делать, не обсуждается. Депутаты предложили создать ландшафтный заказник местного значения", — пишет BIG KYIV.

После такого переименования необходимо принять еще и другие важные решения: выделение средств в городском бюджете на упорядочение береговой линии озера и финансирование ряда мероприятий по контролю за тем, что происходит на берегу озера. Работы по созданию полноценной рекреационной зоны могут стоить городу сотни миллионов гривен, которые в условиях пандемии, эффективнее будет использовать, например, на ремонт устаревших больниц и доплаты медикам.

В компании "Мрия-Инвест", которая арендует у озера земельный участок для строительства торгово-развлекательного центра и благоустройства берега водоема, сообщили, что поддерживают решение городских властей и готовы доработать проект создания рекреационной парковой зоны.

На данный момент такой проект, как может выглядеть Вырлица, им уже разработало голландское бюро. "Мы бы хотели, чтобы местная власть услышала, что мы настроены конструктивно, в интересах города и его жителей. На данный момент только за аренду земельных участков у озера мы в год платим в 15 млн гривен в бюджет Киева. Благодаря нашему проекту, в столице будет дополнительно создано около 7-10 тысяч рабочих мест. Это серьезные инвестиции, поэтому мы готовы искать компромисс со всеми участниками процесса", — говорит директор ООО "Мрия-Инвест" Наталья Науменко.

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