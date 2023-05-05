Стали известны последствия падения обломков сбитого в Киеве беспилотника

Над Киевом 5 мая был сбит беспилотник.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в оперативно-координационный центр начали поступать сообщения о возгораниях и взрывах в Соломенском и Печерском районах Киева.

"Следовательно, в Соломенском районе возникло возгорание на 1-этаже 4-этажного здания. Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. В результате поражения, взрывной волной разрушены декоративные внешние элементы конструкции здания на площади 150 кв. м", — говорится в сообщении.

Спасатели сообщают также, что ущерб беспилотнику вызвало возгорание в одном из парков. Пожар удалось ликвидировать на площади 5 кв.

"На месте событий работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате данных событий нет", — добавили в ГСЧС.

Напомним, накануне вечером в небе над Киевом был замечен летательный аппарат. Сначала была информация, что это вражеский дрон. Однако позже Командование Воздушных сил сообщило, что над Киевом летал и был сбит потерявший управление дрон Bayraktar TB2.

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