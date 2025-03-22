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Стали известны последствия очередной атаки на Киев: обломки дрона попали в дом на Подоле

Стали известны последствия очередной атаки на Киев: обломки дрона попали в дом на Подоле

В Киеве пожар в результате падения обломков локализован / Фото: ТСН.ua

Обломки вражеского дрона попали в последний этаж трехэтажного дома на столичном Подоле.

В ночь на 22 марта 2025 года враг снова атаковал столицу : стали известны последствия очередной российской атаки на Киев.

Об этом сообщает ТСН.

Около половины одиннадцатого вечера — обломки вражеского дрона попали в последний этаж трехэтажного дома на столичном Подоле. Огонь опрокинулся на мансардный этаж. Четверо людей из дома эвакуировали. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Пожар пока локализован, пострадавших нет.

Однако воздушная тревога в городе продолжается, новые вражеские дроны заходят в воздушное пространство столицы. Позаботьтесь, пожалуйста, о безопасности.

Напомним, в Киеве вечером 21 марта зафиксирована угроза применения врагом ударных БпЛА.

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