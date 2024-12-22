Стали известны последствия атаки БПЛА в Броварах (фото)

От обломков БПЛА в Броварах пострадали только дома, жертв нет
В ночь с 21 на 22 декабря, в 00:30, в городе Бровары Киевской области в результате попадания обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на крыше и в лифтовом помещении 25-этажного жилого дома.
Об этом сообщили в ГСЧС и Нацполиции.
Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован спасателями, в результате чего пострадавших и жертв нет.
Обломки БПЛА также повредили два многоэтажных дома. В одном из зданий обломки попали на крышу, вызвав возгорание в лифтовой шахте.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, группы реагирования патрульной полиции, а также взрывотехники. Полицейские оказывали помощь жителям и зафиксировали очередное преступление государства-агрессора.
Напомним, в одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки .
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