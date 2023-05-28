Стали известны первые последствия атаки дронов на столицу (фото) — Кличко

Последствия атаки дронов:

В Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома.

В Соломенском — обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания

Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе.

Об этом сообщает в социальных сетях глава Киева Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы работают на месте", - позже добавил Кличко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Ворожа атака дронами 28 травня (3 фото)

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве – сильные взрывы, работает ПВО.