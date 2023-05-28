Стали известны первые последствия атаки дронов на столицу (фото) — Кличко

Продолжается мощная атака вражеских дронов на Киев.
Последствия атаки дронов:
- В Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома.
- В Соломенском — обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания
- Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе.
Об этом сообщает в социальных сетях глава Киева Виталий Кличко.
"В Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы работают на месте", - позже добавил Кличко.
Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.
Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.
К тому же в Киеве – сильные взрывы, работает ПВО.
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