Оказывается, жители столицы несколько дней задыхались из-за пожаров между Полтавой, Кременчугом и Черкассами.
Стала известна причина аномального загрязнения воздуха в Киеве.
Оказывается, жители столицы задыхались несколько дней из-за пожаров между Полтавой, Кременчугом и Черкассами.
По словам заведующего институтом проблем математических машин и систем НАН Ивана Ковальца, 22 и 23 августа центральная часть Украины находилась под влиянием циклона.
"Соответственно, происходит интенсивный перенос в северо-западном направлении. В результате продукты горения попадают в Киев", – объяснил специалист.
По состоянию на четверг, 25 августа, воздух в Киеве уже значительно улучшился и очистился. Сейчас индекс загрязнения воздуха в столице составляет 40 при допустимой норме в 50. Это достаточно хороший показатель. Киев сейчас оказался на 62-м месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.
Напомним, 22 августа в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха.
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