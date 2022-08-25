Оказывается, жители столицы несколько дней задыхались из-за пожаров между Полтавой, Кременчугом и Черкассами.

Стала известна причина аномального загрязнения воздуха в Киеве.

Оказывается, жители столицы задыхались несколько дней из-за пожаров между Полтавой, Кременчугом и Черкассами.

По словам заведующего институтом проблем математических машин и систем НАН Ивана Ковальца, 22 и 23 августа центральная часть Украины находилась под влиянием циклона.

Также читайте Кто больше всего загрязняет столичный воздух: в КГГА дали ответ

"Соответственно, происходит интенсивный перенос в северо-западном направлении. В результате продукты горения попадают в Киев", – объяснил специалист.

По состоянию на четверг, 25 августа, воздух в Киеве уже значительно улучшился и очистился. Сейчас индекс загрязнения воздуха в столице составляет 40 при допустимой норме в 50. Это достаточно хороший показатель. Киев сейчас оказался на 62-м месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.

Напомним, 22 августа в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха.

Все о 1 сентября: как будут работать школы во время войны, какие нововведения

Читайте также: