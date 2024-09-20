Стала известна настоящая причина смога в Киеве: почему качество воздуха так испортилось

К востоку от Киева вспыхнули торфяники, что привело к ухудшению качества воздуха в столице.

Журналисты Texty.org.ua наложили карту пожаров в Киеве на карту торфяников и увидели, что они действительно горят, а потушить их очень тяжело. Именно поэтому в столице настолько снизилось качество воздуха.

Об этом говорится на сайте Texty.org.ua.

По данным журналистов, можно проследить четкую зависимость между очагами огня и местами залегания торфа.

"Повторяется старая история – именно торфяники очень часто становятся основой для разрастания дальнейших пожаров. Они чаще всего граничат с перелогами, сельхозземлями или лесом – и именно торфяники становятся первопричиной пожаров на этих территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области пожар вызвала целая совокупность факторов. Это и последствия еще советской мелиорации, которая именно в Киевском регионе приобрела рекордные масштабы, и создание новых агроугодий и, конечно же, попадание части торфяников под застройку.

Возможно, уже традиционных пожаров можно было бы избежать в других погодных условиях, но в этом году климатические изменения решили напомнить о себе в полную силу – не только лето, а уже и осень 2024 года оказались чрезвычайно жаркими и засушливыми, съев остатки влаги в торфяниках.

Как следствие, очаги пожаров не только фиксируются на специализированных картах, но и КГГА уже заявляет об ухудшении качества воздуха в столице.

Осушение торфяников, начатое еще в советское время, оставило огромную экологическую проблему. Половина украинских торфяников осталась в природном состоянии, однако некоторые из них заброшены. Эксперты настаивают, что дальнейшее осушение опасно и должно быть прекращено. Украина может последовать примеру Польши, которая ввела мораторий на осушение новых болот.

Еще одна часть проблемы – уже осушенные торфяники, которые уже эксплуатировались. В идеале такие территории нужно восстанавливать, ведь осушенные болота являются основной причиной пылевых бурь и нехватки воды в регионах. Восстановление торфяников может занять длительное время и требует сложной реабилитации, включая высадку мхов и другой характерной растительности, как это делают в Европе.

Напомним, Киев снова объяло дымом – в воздухе чувствуется запах гари, жители жалуются на то, что тяжело дышать. Местные власти призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Какая причина ухудшения состояния воздуха в Киеве и когда развеется дым – читайте на ТСН.ua.

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