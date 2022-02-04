Ссора в пробке: в Киеве водитель Chery избил женщину-водителя Chevrolet металлической палкой и выхватил смартфон

Злоумышленник скрылся на своем автомобиле, но менее чем через час полицейские его разыскали.

В Киеве в пробке водитель Chery избил женщину-водителя Chevrolet металлической палкой, выхватил ее смартфон и скрылся на своем автомобиле.

Событие произошло на Лесном массиве, на улице Радистов.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как рассказал старший следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, полицейские опросили свидетеля происшествия и установили обстоятельства совершения преступления: "Мы выяснили, что во время пробки на дороге между водителями двух транспортных средств произошел конфликт. Далее женщина-водителя Chevrolet начала фиксировать на телефон ссору с водителем авто Chery, а он выхватил у нее из рук гаджет. Кроме того, фигурант схватил металлическую палку и набросился на женщину, его действия остановил свидетель происшествия, который вызвал полицию и скорую медицинскую помощь для 49-летней потерпевшей, но злоумышленник сумел скрыться с места происшествия".

Менее чем через час полицейские разыскали 41-летнего киевлянина и задержали его по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также изъяли вещественные доказательства.

Женщина госпитализирована в больницу.

Следователи Деснянского управления полиции начали уголовные производства по части первой статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, и первой статьи 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение.

"При процессуальном руководстве окружной районной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении ограбления. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Решается вопрос относительно сообщения фигуранту о подозрении за нанесение телесных повреждений водители", — добавил полицейский.

Напомним, под Киевом мебельщик жестоко убил супругов с Волыни. Люди привезли ему доски, а получили молотком и ножом.

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