Ссора из-за некачественного ремонта закончилась стрельбой: киевлянин получил ранение в ногу

Фигурант сообщен о подозрении в совершении преступления.

В столице из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами начался конфликт и один из участников применил оружие. В результате инцидента 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу территориального управления полиции и бригаду скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Также читайте В Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу: фото

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась потасовка:

"Во время конфликта злоумышленник получил предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", — сообщили правоохранители.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним:

В Днепре мужчина расстрелял из оружия и забросал камнями автомобиль любимого. Агрессивного местного жителя задержали копы.

Читайте также: