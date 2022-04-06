США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче – CNN

Это важный приоритет американской разведки.

США верят, что им удастся идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче в Киевской области.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с последней информацией.

По данным источника издания, установление лиц, причастных к этому делу, сейчас является важнейшим приоритетом для американской разведки.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов проходил с момента обнаружения зверств в Буче. И сейчас США находятся на этапе сужения ответственности, сказал чиновник.

В то же время, источник не уверен, что США обнародуют свои выводы, и может быть решено оставить это Украине.

Соединенные Штаты также анализируют возможные индикаторы того, что во время зверств в Буче находилось более одного российского подразделения или группа боевиков. США пытаются определить, произошло ли что-нибудь из этого, когда одно российское подразделение выходило, а другое прибыло, добавил чиновник.

Напомним, 6 апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что установлены личности пяти убитых мужчин в подвале в Буче.

Добавим, 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах произошли тогда, когда Россия контролировала эти территории.

Российские военнослужащие, совершившие зверства в Буче, могут вернуться в Украину

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