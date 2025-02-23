Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Срочно закрывайте окна: что не так с воздухом в Киеве

Срочно закрывайте окна: что не так с воздухом в Киеве

На левом берегу Киева зафиксировали очень высокий уровень загрязнения воздуха из-за накопления пыли. / Фото: Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют изменение погодных условий, что может оказать положительное влияние на качество воздуха в ближайшее время.

В Киеве временно ухудшилось качество воздуха. Уровень загрязненности на правом берегу оценивается как средний, а на левом – очень высокий.

Об этом сообщили в КГГА.

Специалисты рекомендуют жителям левого берега к улучшению качества воздуха:

  • закрыть окна;
  • минимизировать пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • включить воздухоочиститель на максимальную мощность.

Причиной является накопление взвешенных частиц пыли. Маловетренная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию вредных веществ, что привело к ухудшению экологической ситуации.

Напомним, в субботу, 22 февраля, в Киеве возник конфликт между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. При этом водитель Mitsubishi достал пистолет, выстрелил в направлении оппонента и скрылся с места происшествия.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация