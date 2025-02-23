Срочно закрывайте окна: что не так с воздухом в Киеве

Синоптики прогнозируют изменение погодных условий, что может оказать положительное влияние на качество воздуха в ближайшее время.

В Киеве временно ухудшилось качество воздуха. Уровень загрязненности на правом берегу оценивается как средний, а на левом – очень высокий.

Об этом сообщили в КГГА.

Специалисты рекомендуют жителям левого берега к улучшению качества воздуха:

закрыть окна;

минимизировать пребывание на улице;

пить много воды;

включить воздухоочиститель на максимальную мощность.

Причиной является накопление взвешенных частиц пыли. Маловетренная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию вредных веществ, что привело к ухудшению экологической ситуации.

Напомним, в субботу, 22 февраля, в Киеве возник конфликт между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. При этом водитель Mitsubishi достал пистолет, выстрелил в направлении оппонента и скрылся с места происшествия.

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