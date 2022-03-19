Срочно нужен зеленый коридор: в Демидове в зоопарке "XII Месяцев" гибнут животные

Животные умирают от голода, холода и ужаса, вызванного взрывами и выстрелами.

В Демидове в зоопарке "XII Месяцев" гибнут животные. Они умирают от голода, холода и ужаса, вызванного взрывами и выстрелами.

Об этом сообщил директор зоопарка "XII Месяцев" Михаил Пинчук.

Пинчук отмечает необходимость зеленых коридоров, чтобы была возможность доставить в зверинец еду и дизтопливо.

"Нам нужны зеленые коридоры, нам нужно передавать еду и дизель, помогите кто может", — написал он в Facebook.

"К большому сожалению, без зеленых коридоров и каких-либо изменений в нашем регионе, я только и могу что показывать как уходит наш прекрасный детский сад. Бай, Жуха!", — написал директор зоопарка, комментируя смерть молодой гиеноподобной собаки.

К огромному сожалению, в отсутствие зеленых коридоров и каких-либо изменений в нашем регионе, я только и могу что показывать как уходит наш прекрасный детский сад. Бай, Жуха! Опубликовано Михаилом ПинчукомСуббота, 19 марта 2022 г.

Накануне Пинчук сообщил о смерти обезьянки-тамаринки.

"Жизнь есть жизнь, чья бы она ни была. Отдавать ее грустно. Вчера на наших глазах от слабости и холода уснула эта красавица-тамаринка. Надеюсь, это увидят те, от кого зависит решение. Вскоре по этой дороге отправится весь зоопарк...", – подытожил Пинчук.

Жизнь есть жизнь, чья бы она ни была. Отдавать ее грустно. Вчера на наших глазах от слабости и холода уснула эта красавица-тамаринка. Надеюсь, это увидят то, от кого зависит решение. Скоро по этой дороге отправится весь зоопарк. Нам нужны зеленые коридоры, нам нужно передавать еду и дизель, помогите кто может. Опубликован Парк XII Месяцев Пятница, 18 марта 2022 г.

Как сообщалось, сотрудники зоопарка обращаются ко всем, кто имеет возможность добраться до Демидова, помочь следующим образом:

1. Передать продукты. Нужны овощи, фрукты, особенно нужно мясо или птица.

2. Предоставить дизельное топливо.

Также, независимо от вашего местоположения, вы можете:

поддержать финансово переводом на карту или через IBAN;

распространить в СМИ и на страницах международных организаций реквизиты и призыв о помощи.

Узнать больше о ситуации в зоопарке можно здесь.

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