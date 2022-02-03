Срезал деревья – плати штраф: в Киеве коммерческая структура возместит почти 700 тысяч гривен за уничтоженные насаждения

Срезал деревья – плати штраф: в Киеве коммерческая структура возместит почти 700 тысяч гривен за уничтоженные насаждения

На ул. Багговутовской снесены зеленые насаждения, в том числе более 80 деревьев, кусты и газон.

В Киеве коммерческая структура обязана возместить около 700 тыс. гривен за уничтоженные зеленые насаждения на Татарке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда оставлено в силе решение хозяйственного суда Киева, которым удовлетворен иск прокурора о взыскании с общества в пользу столичного бюджета восстановительной стоимости зеленых насаждений в размере почти 700 тыс. грн", — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что коммерческой структурой при проведении работ по реконструкции административного здания по ул. Багговутовской в Шевченковском районе Киева на протяжении 2018-2019 годов снесены зеленые насаждения, в том числе более 80 деревьев, кусты и газон, однако восстановительная стоимость зеленых насаждений уплачена лишь частично.

Учитывая, что размер восстановительной стоимости, начиная с 2018 года, полностью не уплачен, Киевская городская прокуратура в 2021 году предъявила исковое заявление к обществу об удержании восстановительной стоимости зеленых насаждений в размере 697 тыс. грн.

Суды обеих инстанций согласились с доводами прокурора о наличии оснований взыскания этой суммы.

Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении.

Напомним, в Голосеевском парке Киева спилили вековые дубы-великаны

Читайте также: