Спутала сыроежки с бледной поганкой: в Киевской области из-за отравления грибами умерла женщина

Женщина умерла через 5 дней после употребления грибов.

В г. Бровары Киевской области из-за отравления грибами умерла 59-летняя женщина.

Об этом сообщила заведующая отделения эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний в Броварах Ольга Строй, пишет brovary.net.ua.

Врач рассказала, что муж 59-летней женщины привез из Черниговской области разные грибы. Белые грибы женщина отложила отдельно и отдала детям, а сыроежки, а не отваривая, приготовила на сковородке.

На следующий день состояние женщины ухудшилось: у нее была рвота и боль в животе.

"Женщина — бывший медик, поэтому к врачу сразу не обратилась, а начала лечиться самостоятельно. Впоследствии ей стало легче, но ненадолго", — говорит Ольга Строй.

Через сутки женщину все же госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение Броварской больницы. Из-за того, что ее состояние ухудшалось, больную перевели в реанимацию, однако она умерла через 5 дней после употребления грибов. От смерти женщины прошла почти неделя и медики установили, что привело к трагедии.

"По результатам лабораторных исследований выяснилось, что женщина съела бледную поганку. Сыроежки и бледные поганки очень похожи внешне", — отмечает Ольга Строй.

Напомним, на Закарпатье 20-летняя девушка ради развлечения наелась мухоморов.

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