Спустят воду с батарей: в случае новых обстрелов киевляне могут оставаться без тепла до весны —Кличко

Жители столицы могут остаться без централизованного отопления до весны в случае новых мощных обстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае новых мощных российских обстрелов столица может остаться без электричества, тепло-, водоснабжение и водоотвода.

Об этом он заявил во время Киевского форума безопасности.

"Я не хочу нагнетать, но мы должны быть готовы к разным сценариям, в частности, к самому худшему", — говорит Кличко.

Мэр рассказал, что в настоящее время в Киеве находится 3,5 млн человек. Поэтому в случае блэкаута не помогут не то, что 430 пунктов обогрева (незламности), но и 5 тысяч.

По словам мэра, если в случае серьезных повреждений критической гражданской инфраструктуры Киев останется без электричества и водоснабжения длительное время, придется слить воду из системы отопления и водопроводов.

"Если в течение 24 часов при температуре -5 наружной не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что до весны подать воду будет очень сложно", – говорит мэр Киева.

По его словам, в таком случае "за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней".