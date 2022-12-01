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Спустят воду с батарей: в случае новых обстрелов киевляне могут оставаться без тепла до весны —Кличко

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Спустят воду с батарей: в случае новых обстрелов киевляне могут оставаться без тепла до весны —Кличко

Жители столицы могут остаться без централизованного отопления до весны в случае новых мощных обстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае новых мощных российских обстрелов столица может остаться без электричества, тепло-, водоснабжение и водоотвода.

Об этом он заявил во время Киевского форума безопасности.

"Я не хочу нагнетать, но мы должны быть готовы к разным сценариям, в частности, к самому худшему", — говорит Кличко.

Мэр рассказал, что в настоящее время в Киеве находится 3,5 млн человек. Поэтому в случае блэкаута не помогут не то, что 430 пунктов обогрева (незламности), но и 5 тысяч.

По словам мэра, если в случае серьезных повреждений критической гражданской инфраструктуры Киев останется без электричества и водоснабжения длительное время, придется слить воду из системы отопления и водопроводов.

"Если в течение 24 часов при температуре -5 наружной не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что до весны подать воду будет очень сложно", – говорит мэр Киева.

По его словам, в таком случае "за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней".

Ранее Виталий Кличко дал советы киевлянам на случай полного блэкаута. Он призвал киевлян сделать запас воды, продуктов и теплых вещей, а лучше по возможности временно уехать за город.

Также мэр рассказал о плане эвакуации жителей Киева в случае полного затяжного блэкаута.

Напомним, что в Киеве введут "ручные отключения" электроэнергии, чтобы выключать свет в домах на линиях критической инфраструктуры, где раньше этого не происходило.

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Дата публикации
Просмотры
2039
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