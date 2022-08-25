Спрятал под футболку: в Киеве мужчина пытался пронести гранату в поезд (фото)

В столице во время проверки граждан на фильтрационных пунктах правоохранители обнаружили у 59-летнего мужчины под футболкой гранату с чекой.

Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"Граната у этого мужчины находилась под футболкой. Он, в свою очередь, проходил фильтрационный пункт на вокзале. У него проверили документы и спросили о том, есть ли при себе запрещенные предметы. Правоохранитель увидел, что под одеждой у пассажира что-то есть. После этого правоохранители поверхностно осмотрели мужчину и обнаружили под одеждой гранату с чекой", — отметила в комментарии ТСН.ua Юля Гирдвилис, спикер столичного управления полиции.

По данным полиции Киева, мужчина задержан. Выяснилось также, что он намеревался сесть в поезд, направлявшийся в Винницу.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Броварах Киевской области раздался взрыв в многоэтажке. Местный житель выдернул чеку из гранаты, а вставить не смог.

Новости Украины: в Шевченковском районе столицы в доме разорвалась граната

Читайте также: