Справедливым отключением быть: правительство урегулирует графики в Киеве – эксперт назвал дату

Директор энергетических программ центра "Разумкова" Владимир Омельченко подчеркнул, что в Киеве в среднем в 2-3 раза больше отключений света, чем в целом по Украине. По его словам, постановление правительства должно урегулировать эту неравномерность уже с 24 июня.

Об этом он рассказал в эфире "Киев24".

"Та методика, которая существовала и существует, утверждена в приказах Минэнерго. Она не учитывает критическую инфраструктуру, которая расположена в Киеве, которая работает не на киевлян, а на всю страну. Но она отбирает лимиты именно у киевлян. И в результате этого например, во многих регионах были отключения по два часа, то в Киеве могут быть по 8-10 часов. Постановление правительства должно урегулировать эту неравномерность с 24 июня – это постановление будет действовать и я думаю, что все же будет достигнута какая-нибудь справедливость", - рассказал эксперт.

Напомним, глава Союза потребителей коммуслуг отметил, что пережить зиму будет легче в частном секторе, чем в многоквартирном доме. Эксперт советует искать возможность переехать в другие города, где будет свет, или в частный сектор.

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