"Справедливая мобилизация": в Третьей штурмовой бригаде отреагировали на рейды ТЦК

По словам Максима Жорина, справедливая мобилизация выглядит именно так – когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестораны.

В Третьей штурмовой бригаде отреагировали на рейды ТЦК в Киеве и назвали это "справедливой мобилизацией".

Соответствующий пост написал в Telegram заместитель командира бригады Максим Жорин.

"Справедливая мобилизация именно так и выглядит – когда не только из сел и маленьких городов уносят людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики", – отметил он.

Военный раскритиковал возмущение подобными проверками.

"Не может быть так, что часть страны едет третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще и возмущается проверками. Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема. Вопрос, не стыдно ли здоровым типам так визжать, уже, видимо, не стоит задавать", – добавил Жорин.

Рейд ТЦК под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы" / Фото: скриншот с видео

Напомним, вчера 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

Рейды ТЦК по ресторанам и на концерте в Киеве

Читайте также: