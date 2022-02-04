Способ отъема денег: в Киеве водители сняли популярную автоподставу (видео)

Это один из способов отъема денег у автомобилистов.

В Киеве сняли один из способов автоподставы. Ее суть заключается в инсценировке ДТП - пешеход бросается под колеса автомобиля.

Инцидент на улице Чернобыльский попал на видеорегистратор, сообщает dtp.kiev.ua.

"Автоподстава или один из сотен способов отъема денег у добропорядочных автомобилистов. Герою этого ролика аплодировали бы мошенники из новелл О. Генри и даже сам Остап Бендер", — говорится под записью.

Автор публикации объяснил, что водитель повернул с проспекта Победы на улицу Чернобыльскую, когда под колеса его авто с разбега бросился якобы пьяный мужчина.

"Когда заметил видеорегистратор на стекле и понял, что фокус не удался, сразу начал шапкой прикрывать лицо. Команду приготовиться к прыжку, наверное, получил от сообщника, стоящего до поворота", — добавил он.

Напомним, что в Киеве на улице Большой Васильковской эвакуировали зеленую Lamborghini Urus. Водитель автомобиля нарушил правила парковки. Стоимость такого подержанного авто – более 400 тысяч долларов.

В Киеве сняли один из способов автоподставы

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