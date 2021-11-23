Сплошные пробки и соцсети в фотографиях: как Киев засыпает первым снегом

Сплошные пробки и соцсети в фотографиях: как Киев засыпает первым снегом

Из-за первого снега в столице произошел и транспортный коллапс: столицу сковали пробки.

В Киеве во вторник, 23 ноября выпал первый снег. Пока в Сети публикуют яркие фото и видео, водители застряли в километровых пробках.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook опубликовала видео первого снега.

"Шел красиво! Первый снег", — написала Наталья Диденко.

На публикующих в Сети фото видно, что снег засыпал улицы столицы.

Однако из-за первого снега в столице произошел и транспортный коллапс: столицу сковали пробки. Так, стоит центр Киева, проспект Победы, улицы Довженко, Гетьмана и Чоколовский бульвар, бульвар Шевченко, проспект Бандеры к Северному мосту, Набережное и Приднепровское шоссе, Набережно-Рыбацкая улица, бульвар Дружбы Народов и другие. На левом берегу пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

Скриншот Google maps

Отметим, что в столице 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.

Напомним, в Киеве 24 ноября ожидается переменная облачная погода, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

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