Спланировали убийство и расстреляли автомобиль в Буче: полиция задержала организаторов покушения (видео)

Взяты под стражу двое нападавших, подозреваемых в покушении на умышленное убийство жителя Бучи под Киевом.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура и обнародовала видео нападения.

В Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от 45-летнего жителя Бучи. В собственном дворе его пытались застрелить двое неизвестных.

Потерпевший выжил, но получил касательное огнестрельное ранение брюшной полости.

Правоохранителям удалось разыскать нападавших в Харьковской области.

Эти двое мужчин заранее запланировали убийство жителя Бучи, для совершения преступления приобрели оружие.

Приехав в Бучу, злоумышленники начали следить за домом будущей жертвы.

Накануне сообщники прибыли к месту преступления и стали ждать потерпевшего. А когда тот с утра выгнал машину, чтобы ехать по делам, нападавшие в балаклавах пошли к нему. Один из них — 25-летний уроженец Житомирщины — произвел восемь выстрелов по машине мужчины.

Затем фигуранты покинули место происшествия, а затем и территорию Киевщины.

Действия нападавших во дворе бучанина зафиксировала камера наблюдения.

По факту покушения на совершение умышленного убийства группой лиц при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленникам о подозрении.

Задержано под стражу двух нападающих, подозреваемых в покушении на умышленное убийство жителя Бучи За процессуальное руководство Бучанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двоим мужчинам по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115). По данным следствия, подозреваемые в течение нескольких недель следили за жителем Бучи. 25 октября, действуя по заранее согласованному плану, подозреваемые в балаклавах приехали в дом мужчины. Когда он выезжал со двора на автомобиле, один из нападавших подбежал к транспортному средству и произвел 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот. После этого стрелок вместе с сообщником на автомобиле покинули место преступления по заранее спланированному маршруту. Нападавших правоохранители задержали на территории Харьковской области. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится следователями Бучанского райуправления ГУНП в Киевской области. Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Опубликовано Киевская областная прокуратура Среда, 1 ноября 2023 г.

Нападавшим грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним,военный, которого жестоко избили в Одесской области, умер в больнице.

Читайте также: