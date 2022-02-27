Спикер Кличко: Информация о том, что Киев окружен, — ложь и манипуляция

Спикер Кличко: Информация о том, что Киев окружен, — ложь и манипуляция

Киевский городской голова Виталий Кличко не заявлял, что столица окружена, сообщила НВ его спикер Оксана Зиновьева.

До этого в СМИ распространилось заявление Кличко в интервью Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.

По словам Зиновьевой, городской голова действительно давал в воскресенье интервью Associated Press, но в нем он не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

«Он немного не так там сказал. Некорректная история», — сказала НВ пресс-секретарь Кличко.

По ее словам, информация об окружении Киева — «ложь и манипуляция".