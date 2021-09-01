"Спешила на первую пару": в Киеве возле университета сбили девушку

Девушка сильно ударилась о зеркало авто. Пострадавшую госпитализировали.
В Киеве, возле желтого корпуса университета Тараса Шевченко, автомобиль сбил девушку.
Об этом информирует dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, на бульваре Тараса Шевченко. Девушка перебегала дорогу и не заметила автомобиль приближался.
"Девушка-студентка в розовом костюме спешила на первую пару, несмотря побежала через дорогу поперек. На полосе общественного транспорта врезалась в бок Toyotа. Сильно ударилась о зеркало", — говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали. В паблик отмечается, что "скорая" ехала дольше чем нужно, ведь машины двигались полосой общественного транспорта.
Напомним, что в Киеве родители отвлеклись и отпустили коляску с малышом на эскалаторе в строительном супермаркете.