"Спешила на первую пару": в Киеве возле университета сбили девушку

Девушка сильно ударилась о зеркало авто. Пострадавшую госпитализировали.

В Киеве, возле желтого корпуса университета Тараса Шевченко, автомобиль сбил девушку.

Об этом информирует dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, на бульваре Тараса Шевченко. Девушка перебегала дорогу и не заметила автомобиль приближался.

"Девушка-студентка в розовом костюме спешила на первую пару, несмотря побежала через дорогу поперек. На полосе общественного транспорта врезалась в бок Toyotа. Сильно ударилась о зеркало", — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали. В паблик отмечается, что "скорая" ехала дольше чем нужно, ведь машины двигались полосой общественного транспорта.

Напомним, что в Киеве родители отвлеклись и отпустили коляску с малышом на эскалаторе в строительном супермаркете.

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