"Спешил на защиту от вторжения": в Киеве водитель BMW придумал, как объехать пробку (видео)

Киевляне призвали правоохранителей наказать водителя.

В Киеве водитель BMW решил не ждать и объехал пробку по разделительной полосе. Инцидент произошел на Оболони, перед развязкой на Южный мост.

Запись с видеорегистратора в машине, стоявшей в пробке, опубликовал dtp.kiev.ua.

На ней видно, как автомобиль свернул с дороги на газон, быстро проехал пробку и пытался вернуться в полосу.

"Спешил на защиту от вторжения", — написали пользователи Сети в комментариях.

Киевляне призвали правоохранителей наказать водителя за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что в Киеве на проспекте Победы водитель Toyota на скорости врезался в две машины такси – Volkswagen и Hyundai. В аварии пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали.

В Киеве водитель на BMW придумал, как объехать пробку

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