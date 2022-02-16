"Спешил на защиту от вторжения": в Киеве водитель BMW придумал, как объехать пробку (видео)

Киевляне призвали правоохранителей наказать водителя.
В Киеве водитель BMW решил не ждать и объехал пробку по разделительной полосе. Инцидент произошел на Оболони, перед развязкой на Южный мост.
Запись с видеорегистратора в машине, стоявшей в пробке, опубликовал dtp.kiev.ua.
На ней видно, как автомобиль свернул с дороги на газон, быстро проехал пробку и пытался вернуться в полосу.
"Спешил на защиту от вторжения", — написали пользователи Сети в комментариях.
Киевляне призвали правоохранителей наказать водителя за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, что в Киеве на проспекте Победы водитель Toyota на скорости врезался в две машины такси – Volkswagen и Hyundai. В аварии пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали.
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