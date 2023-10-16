Спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины прибыла в Киев

Это ее первый визит в украинскую столицу.

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев.

Об этом сообщила в соцсети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Очень тепло поздравляем вас с возвращением в Киев, секретарь Прицкер", – написала Бринк.

Посол США также обнародовала фото встречи с Прицкер на столичном вокзале.

Напомним, президент Джо Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины. Ею стала бывшая министер торговли США Пенни Прицкер.

В США заявили, что Пенни Прицкер – это опытная специалист, которая поможет нашему правительству восстановить экономический потенциал Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил США за назначение Пенни Прицкер на должность специальной представительницы США по восстановлению украинской экономики.

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