Спецназовцы задержали киевлянина, который избил и изнасиловал крестницу

Полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании крестницы.
Столичные правоохранители задержали 53-летнего киевлянина по подозрению в изнасиловании 22-летней крестницы. Злоумышленник совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей у себя дома. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Так, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним обратилась женщина 2001 года рождения с предварительным диагнозом перелом костей и ушиб мягких тканей носа.
Как рассказала девушка, в квартире на улице Лисковская ее изнасиловал крестный отец.
"Мы выяснили, что 22-летняя девушка пришла в гости к своему крестному отцу, где они распивали спиртные напитки. В дальнейшем мужчина начал приставать к крестнице, несколько раз ударил и изнасиловал ее. Правоохранители задержали ранее не судимого местного жителя, 1969 года рождения, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе следственных действий полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также оружие и боеприпасы: помповое ружье, пистолет Форт-17Р и более 100 патронов к ним", — рассказали в полиции.
Напомним, на Днепропетровщине мужчина изнасиловал родную племянницу.
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