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Специализировался на элитных авто: на Киевщине задержан легендарный угонщик Калаш (фото, видео)

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© facebook/Андрей Небытов

Вор несколько месяцев скрывался от следствия.

В Киевской области задержали легендарного автовора Калаша, который "работал" в разных областях Украины.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Добегался! Легендарного угонщика "Калаша" задержали на Киевщине. Вор несколько месяцев скрывался от следствия", — отметил он.

По словам Небытова, 43-летний злоумышленник специализировался на угонах элитных авто Lexus и Toyota, а для угона автомобилей пользовался оборудованием стоимостью от 30-40 тысяч долларов.

"На своем счету имеет целую серию преступных эпизодов в разных областях Украины, в том числе в Ровенской, Киевской области и столице. Наши полицейские уже передали ловкачу следователям из Винницы", — рассказал глава полиции Киевщины.

Напомним, в Киеве задержали автоворов-нелегалов.

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