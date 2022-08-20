Специализировался на элитных авто: на Киевщине задержан легендарный угонщик Калаш (фото, видео)

Вор несколько месяцев скрывался от следствия.
В Киевской области задержали легендарного автовора Калаша, который "работал" в разных областях Украины.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
"Добегался! Легендарного угонщика "Калаша" задержали на Киевщине. Вор несколько месяцев скрывался от следствия", — отметил он.
По словам Небытова, 43-летний злоумышленник специализировался на угонах элитных авто Lexus и Toyota, а для угона автомобилей пользовался оборудованием стоимостью от 30-40 тысяч долларов.
"На своем счету имеет целую серию преступных эпизодов в разных областях Украины, в том числе в Ровенской, Киевской области и столице. Наши полицейские уже передали ловкачу следователям из Винницы", — рассказал глава полиции Киевщины.
Напомним, в Киеве задержали автоворов-нелегалов.
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