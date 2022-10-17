Спасли 19 человек: чрезвычайники показали фото атакованного дроном дома в Киеве

Чрезвычайщикам в Киеве удалось спасти 19 человек, в результате атаки дрона-камикадзе на жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Российская атака на столицу утром 17 октября. Подразделения ГСЧС работают. Под удар попали админздание и жилой дом. По состоянию на 12 часов удалось спасти 19 человек", — говорится в сообщении.

Атака на жилой дом в столице Украины

В понедельник утром, 17 октября, российские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Чрезвычайщикам удалось спасти 19 человек и одного кота.

К сожалению, не обошлось без погибших. Из-под завалов дома вытащили тело женщины.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 12:44 количество человек, погибших в результате налета дрона-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3.

В то же время спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире 1+1 подтвердила гибель только одного человека и сказала, что спасатели видят тело еще одного человека, но пока еще не могут до него добраться, еще одного человека ищут.

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