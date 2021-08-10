"Спасибо, что хоть лапы не отрезали": в Киеве ветеринары по ошибке стерилизовали собачку, которую привезли на стрижку

"Спасибо, что хоть лапы не отрезали": в Киеве ветеринары по ошибке стерилизовали собачку, которую привезли на стрижку

В качестве извинений с клиента не взяли денег.

В Киеве ветеринары прооперировали здоровую собаку, которую хозяин привез на стрижку. Песика горе-медики ошибочно стерилизовали.

Об этом на своей странице в соцсети написал владелец собаки по кличке Альба Максим Шульженко.

"По какой-то никому непонятной причине кроме груминга (комплекс процедур по уходу за животным, — Ш.), ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом по стерилизации. Сказать, что это треш, наверное, ничего не сказать", — отметил Максим Шульженко.

По его словам, ветеринары пытались всячески оправдаться, в итоге признались, что процедуру попросту перепутали. И в качестве извинений решили не брать с клиента деньги за операцию.

"Апофеозом извинений сотрудников стало то, что за эту манипуляцию с нас не возьмут денег. Улыбнулся, конечно, спасибо, что еще не додумались требовать оплаты. Сама ситуация просто парадоксальная. Вы можете привезти абсолютно здоровое животное к тем, кто должен о них заботиться, а отдадут вам животное с совершенной по ошибке операцией. Спасибо, что хоть лапы не отрезали", — добавил владелец питомца.

К слову, в клинике проведенную операцию нигде не зафиксировали: ни в физических документах, ни в электронных. Позже мужчина вызвал на место сотрудников полиции и написал на горе-ветеринаров заявление.

ТСН.ua связался с клиникой, где, по словам владельца пса, произошел инцидент. В учреждении событие пока не комментируют. Говорят, что сейчас главный врач находится в отпуске. Комментарий по этому поводу обещают дать позже.

Напомним, что в Киеве кот покусал четырех человек. Позже ветеринары выяснили: у котика — бешенство.

Новости Украины: кто этот мужчина, который спас собаку во время ливня в Киеве

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку