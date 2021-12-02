Спасатели вытащили из-под поезда женщину, упавшую на колею в киевском метро (видео)

Спасатели вытащили из-под поезда женщину, упавшую на колею в киевском метро (видео)

Пострадавшую передали медицинским работникам.

Женщина упала на колею прямо перед поездом. Инцидент произошел на станции метро "Дворец "Украина" вечером 2 декабря.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киеве.

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"2 декабря в ГСЧС поступила информация, что в 17:42 на станции метро "Дворец Украина" человек упал под поезд, в результате чего движение поездов в направлении станции метро "Героев Днепра" на время было приостановлено", — отмечают в службе.

Прессслужба ГСЧС сообщает, что 10 спасателей на 2 единицах техники оперативно прибыли на место происшествия.

"Было установлено, что на путях между 1 и 2 вагонами поезда находится женщина. Спасатели с помощью медицинских ношей вытащили потерпевшую и передали медицинским работникам", — рассказывают в ГСЧС.

В настоящее время движение поездов возобновлено. Детали инцидента выясняются.

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