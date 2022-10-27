Спасатели показали адские кадры ликвидации последствий атаки дронов-камикадзе по объекту энергетики в Киевской области: фото

На ликвидацию пожара были привлечены восемь единиц техники и 48 человек личного состава.

В Киевской области ликвидированы последствия ночных вражеских обстрелов объектов инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины.

"На Киевщине ликвидированы последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры, которые были совершены сегодня ночью дронами "Шахед". На ликвидацию пожара было привлечено восемь единиц техники и 48 человек личного состава", — рассказали в Службе.

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Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 27 октября российские кафиры нанесли удар по одной из общин Киевской области. Захватчики совершили более шести атак дронами-шахедами по территории Киевщины.

По данным "Укрэнерго", в результате атак оккупантов по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому сейчас вводятся более длительные экстренные отключения света в Киеве и Киевской области.

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