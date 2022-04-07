Спасатели находят первых погибших под завалами в Бородянке — Кулеба (видео)

Спасатели находят первых погибших под завалами в Бородянке — Кулеба (видео)

В Бородянке работает большое количество людей и техники, к концу месяца планируется запустить коммуникации и убрать поселок.

Спасатели находят первых погибших под завалами в поселке Бородянка Киевской области.

Об этом в видеообращении сообщил глава гумштаба Киевской области Алексей Кулеба.

"Работают спасатели, происходит описание и составление актов о нанесенном ущербе. По каждому дому будет составлен отдельный акт...", — отметил он.

По словам Кулебы, также будет установлено общее количество домов, которые нужно будет демонтировать и отремонтировать.

"К сожалению, на сегодняшний день уже подтверждена информация, что под завалами найдены погибшие люди. Их количество устанавливается", — сказал глава гумштаба.

Кулеба отметил, что в Бородянке работает большое количество людей и техники, до конца месяца планируется выполнить первую часть восстановительных работ — запустить коммуникации и убрать поселок.

Напомним, в Бородянке под Киевом россияне с первых дней оккупации расстреливали мирных жителей и жилые дома. Россияне сбросили бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались погребенными заживо. Тогда многие мирные жители погибли от переохлаждения под завалами.

Кроме того выяснилось, Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц.

Как сообщалось, Россия может снова напасть на Киев. Генерал Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению.

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