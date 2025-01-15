Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева: что горело (фото)

В Киеве на Крещатике горел подземный кабельный коллектор. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщила ГСЧС.

Пожар в Киеве

"Спасатели долго не могли начать тушение пожара из-за большого напряжения в 10000 В, ожидая разрешения от энергетиков", — говорится в сообщении.

На месте возгорания работали 45 спасателей и 10 единиц техники.

Пожар в Киеве

Напомним, в Киеве занялась электрическая подстанция. Известно, что инцидент произошел по адресу ул. Крещатик, 15

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