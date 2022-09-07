Спасатели ликвидировали пожар в Борисполе (фото)

Утром 7 сентября в Борисполе раздались несколько взрывов и вспыхнул масштабный пожар.

Чрезвычайники ликвидировали пожар, который начался в среду утром в Борисполе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар на предприятии в г. Борисполь в 14:49 ликвидирован. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено", — говорится в сообщении.

Напомним, утром в среду в Борисполе на предприятии возле железнодорожного вокзала произошел пожар. В результате там взорвалось биотопливо.

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