Спасатели ликвидировали пожар в Борисполе (фото)

Утром 7 сентября в Борисполе раздались несколько взрывов и вспыхнул масштабный пожар.
Чрезвычайники ликвидировали пожар, который начался в среду утром в Борисполе Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Пожар на предприятии в г. Борисполь в 14:49 ликвидирован. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено", — говорится в сообщении.
Напомним, утром в среду в Борисполе на предприятии возле железнодорожного вокзала произошел пожар. В результате там взорвалось биотопливо.
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