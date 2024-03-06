Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Дарницком районе Киева

Пожар в экосистеме в Дарницком районе Киева — ликвидирован.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в социальных сетях.

Так, 5 марта, с 16:46 в Службу спасения стали поступать заявки о пожаре у озера Тягле.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

Тушение пожара значительно усложнило отсутствие путей подъезда для пожарной техники. Территория была подтоплена.

Пожар на площади 3 Га был локализован в 23:15 и ликвидирован – в 23:57.

На месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Также привлечен снегоболотоход Богун.

На месте происшествия будут дежурить пожарные подразделения и расчет БПЛА по мониторингу территории.

Напомним, 5 марта также бушевал пожар на обойном рынке на Борщаговке.

Читайте также: