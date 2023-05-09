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"Спала на полу в коридоре": посол Британии отреагировала на ракетную атаку по Киеву

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1304
Время на прочтение
1 мин
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"Спала на полу в коридоре": посол Британии отреагировала на ракетную атаку по Киеву

Госпожа посол Британии Мелинда Симмонс отреагировала на ракетную атаку по Киеву. / Фото: Getty Images

Мелинда Симмонс во время воздушной тревоги находилась в коридоре квартиры.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс после очередной ночной ракетной атаки России по Украине подчеркнула, что британские дипломаты остаются в Киеве.

Об этом дипломат написала в Twitter.

"Еще одна ночная российская атака на Украину. Вечером спала на полу в коридоре без окон, поэтому не нужно было никуда перемещаться, когда проснулась от шума взрывов поблизости", — говорится в сообщении.

Мелинда Симмонс также добавила, что, когда все прояснилось, она вышла, чтобы посмотреть на утреннее небо, и опубликовала фотографию Киева.

Напомним, в США отреагировали на ночную ракету атаку россиян по Украине.

В ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

Утром 9 мая во время ракетной атаки армии РФ по Киеву обломок сбитой ракеты упал на частный двор в Голосеевском районе столицы.

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Дата публикации
Просмотры
1304
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