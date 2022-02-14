Сожгли BMW в Киеве и сбежали в другой город: полиция за сутки задержала злоумышленников (видео)

Сожгли BMW в Киеве и сбежали в другой город: полиция за сутки задержала злоумышленников (видео)

Парням грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Полиция задержала трех молодых людей, которые сожгли машину в Киеве и скрылись в Черкассах. Злоумышленникам 21, 17 и 16 лет.

Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Известно, что трое подельников распределили между собой роли и подожгли BMW на улице Большой Васильковской в столице. В результате были повреждены салон и моторный отсек автомобиля.

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Полицейские выяснили маршрут движения злоумышленников и менее чем за сутки задержали их в Черкассах. Ребятам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, что в Киеве задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь легковушку Skoda на улице Чистяковской. Киевлянин получил "заказ" в Telegram-канале.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

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