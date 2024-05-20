Совсем юный: что известно о парне, который погиб в тире в Киеве

Правоохранители расследуют дело и устанавливают все детали трагического случая.

Полиция Киева расследует вероятное самоубийство, которое произошло в выходные в одном из тиров в Соломенском районе столицы.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что по данному факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 115.

Основная версия – самоубийство

По предварительной информации правоохранителей, молодой человек совершил самоубийство. Там добавляют, что погибший 2004 года, житель Киева.

"Молодой мужчина заказал услугу по стрельбе в тире. Во время стрельбы он совершил самоубийство. Сейчас эта версия проверяется в рамках начатого уголовного производства. Выстрелы осуществлял из находившегося в тире пистолета Glock — эта информация тоже проверяется", — рассказали в полиции Киева.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.

Ранее в Киеве женщина совершила самоубийство, прыгнув с верхнего этажа. Во время падения она смертельно травмировала находившегося у подъезда многоэтажки мужчину.

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